Lugeja küsib: kas võin kodus heisata teise riigi lipu? 

Kui Leedu lipu kasutamise kord lubab mingi tähtpäeva puhul Leedu lipu heiskamist, siis Eestis tuleb see tava kohaselt heisata koos Eesti lipuga.

Sellisel juhul paigutatakse Eesti lipp lipurivi kõige auväärsemale kohale. Oluline on ka see, et lipud heisatakse eraldi ühesuguse pikkusega lipuvardaisse või -mastidesse ja Eesti lipuga samale kõrgusele. Seejuures peavad heisatud lipud olema ka võrdse laiusega.