Karvased, sulelised, lendavad, ujuvad, nurruvad... Mis lemmikloomad sul kodus on? 

„Usun, et põhjus, miks tunnen end loomadega väga koduselt, tuleb nii lapsepõlvekodust kui ka aastatetagusest võimalusest lähedalt näha ja tundma õppida eri liiki loomi. Nimelt pidas mu isa lemmikloomapoode ja minizood. Ka vanemate- ja vanavanemate kodus on alati olnud loomad: kalad, kass, rotid, roomajad, koerad, linnud, lehmad jne. Nii tundsin ka mina suuremasse korterisse kolides igavust ja soovi võtta keegi koerale lisaks.

Kaalusin papagoid, teist koera ja isegi siili, aga kui läinud suvel nägin Instagramis ühe neiu kontol Jeemeni kameeleoni, olin müüdud! Mu peas oleks nagu viimane pusletükk paika saanud. Hakkasin jalamaid otsima infot nende imeliste loomakeste ja nende kasvatajate kohta. Ühtlasi on mul kodus ka väga palju taimi ja ta tundus ideaalse kambaliikmena minu kodudžunglisse.

Õnneliku koera eest hoolitsemine on küllaltki lihtne ja harjumuspärane – tuleb vähemalt kolm korda päevas õues jalutamas käia, vaadata, et joogi- ja söögikaussides oleks värske kraam, kehtestada konkreetsed ja arusaadavad reeglid, lasta kätel paitades käia ja varuda hunnik palle ning mänguasju, mida on äge loopida ja piiksutada.

Eksootiliste loomade kodustamisel on aga ülioluline teha korralik eeltöö ja õppida tundma, kuidas loom on harjunud elama ning kas sinu kodu on selleks valmis, rääkimata sinust endast.

Jeemeni kameeleonid elavad looduses sügavates kanjonites, kus on nii väga niisked vihmaperioodid kui ka kuivad aastaajad ning kus igal öösel, vaatamata aastaajale, tõuseb õhuniiskus saja protsendini. Ka temperatuur kõigub suveperioodil +20 kraadist öösel kuni +40 kraadini päeval ja võimatud pole ka talveööd, kus temperatuur langeb nullkraadi lähedale. See kõik eeldab sarnaste tingimuste loomist terraariumis spetsiaalse veeaurutiga ja tiheda vee pritsimisega ning Karma toa praokil akent südatalve öödel. Söök ehk prussakad ja jooksikud tuleb mul kameeleonile ise kasvatada, sest peamiselt putuktoidulase parim kõhutäis on elustoit. Üks, esialgu toiduks mõeldud Madagaskari prussakas on nüüd aga saanud lemmikloomatiitli, kuna jääks oma viiesentimeetrise kasvu juures ja tugeva kestaga kameeleonile liiga suureks ampsuks.

Kuna Jeemeni kameeleonid on väga eraklikud ja rahu armastavad loomad, kes ei kannata stressi, elab mu kameeleon eraldi kontoritoas, kuhu koer enamasti ei satu. Kindlasti annab looduslike tingimuste loomisele palju juurde mu pisut üle 150 taimega kodudžungel, kus Karma ronimist ja jalutamist harrastab.

Tegemist ja ka pidevat juurde õppimist on sellise looma võtmisel palju, et osata lugeda tema välimust ja käitumist, eriti kui midagi on viltu.“