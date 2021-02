10 nippi, et kodu oleks puhas ja korras ka koos lemmikloomadega elades 

Kassi- ja koerapesad on küll armsad, aga kui su neljajalgne ei taha kuidagi oma lemmiklohust diivanil ümber kolida, kohane sellele vastavalt. Aseta sohvale kerge tekike, mida saad aeg-ajalt õues soputada ja pesumasinas pesta. Eriti hea, kui leiad pleedi või kanga, mis on mööbliga sarnast tooni – nii ei pruugi see diivanil silma riivatagi.