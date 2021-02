Tee ise Pidu sinus eneses: õmble aastapäevaks isamaalistes toonides kleit! Laura Karro , täna 11:39 Jaga: M

GALERII

Kleit ongi kandmiseks valmis! Foto: Laura Karro

24. veebruari tähistatakse sel aastal palju rahulikumalt kui muidu. Et aga tegu on ikkagi sünnipäevaga, on igati paslik seda tähistada uues, pealegi veel isamaalistes toonides kleidis.