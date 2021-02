Tee ise Tugev kaisutus aitab paremini magada: tee ise pehmest pleedist rahustav raskustekk! Laura Karro , täna 11:26 Jaga: M

Raskema teki all magad paremini kui sulgkerge all, isegi kui need on võrdselt soojad. Foto: Laura Karro

Ehk oled tähele pannud, et raskema teki all magad paremini kui sulgkerge all, isegi kui need on võrdselt soojad. See on tõesti nii, ütlevad teadlased. Uurides raske teki mõju kehale, on leitud, et teki tugev kaisutus aitab kiiremini ja sügavamalt uinuda, sest mõjub organismile rahustavalt.