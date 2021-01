Suusatama! Aga kuhu?  

„Tavapärane suusahooaeg on meil Alpides olnud 14 nädalat. Alates jõuludest kuni märtsi lõpuni läks igal laupäeval Eestist suusatama üle saja inimese, aga sel aastal on läinud null inimest,“ ütleb reisikorraldaja Alpiexpress juhataja Renee Tuul. „Samas on üle aastate igal pool megahead lumeolud.“

Kuigi inimesed polnud tänavu kaugeltki sama agarad suusareise broneerima kui varem, ei usu Renee, et rahvas ainult koroonat kartis. „Pigem takistasid karantiininõuded tagasitulekul.