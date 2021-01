4 lihtsat nippi, mille abil oma rahaasjad korda saada 

Exceli tabel on endiselt populaarne abiline

Võta vastu väljakutse

„Minu suurimaks motivaatoriks on väljakutsete tegemine!“ lausub üks innukas koguja. „Kuigi hoian oma eelarvel ka niisama silma peal, teevad väljakutsed kogumise lihtsalt palju lõbusamaks. Teistega koos on seda vahva ette võtta!“ räägib teine koguja. Kulude jälgimisega alustamisel on esimeseks barjääriks sageli just motivatsioonipuudus, mis tuleb ületada. Väljakutsed annavadki vajaliku lisamotivatsiooni, mille abil on võimalik püüelda kindla eesmärgi poole ning saada toetust ka teistelt väljakutses osalenutelt.

Leia rakendused, mis lihtsustavad kogumist

„Rakenduste kasutamine on hea ja kiire viis üles märkida kõik kulud ja tulud. Nii ei jõua ükski kulutus vahepeal meelest minna,“ jagab üks grupi liige. Kogujad soovitavad mitmeid rakendusi, mis on eelarvestamisel neile suureks abiks olnud: näiteks eestikeelsed 1Money, MyFinancier ning lihtsad ingliskeelsed, näiteks Money Manager, Easybudget ja Daily Budget on vaid mõned rakendustest, mis kommentaariumitest tihti läbi käivad. Eelarvestamisele orienteeritud rakendused aitavad lisaks teha huvitavaid analüüse ning ülevaateid, mida ise ehk Exceli tabeli põhjal kohe teha ei oskakski.

Ava hoius pangas