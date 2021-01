Nipid Uusaastalubadused on juba unustatud? 10 tegevust, mille abil on sul võimalik ennast tõestada Liisa Aavik , täna 16:00 Jaga: M

Psühholoogide kinnitusel murrab enamik inimestest oma lubadusi kahe nädalaga. Foto: Polina Zimmerman / Pexels

Kui lubasid endale, et oled alates 2021. aastast parem inimene, on viimane aeg ennast kokku võtta. Jäätmeteta eluviisi eestkõneleja Liisa Aavik on kokku kogunud nutikad eesmärgid, millega teed head nii endale, kaaskodanikele kui ka meie koduplaneedile.