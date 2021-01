Ekspert kinnisvaraturust: hinnalangust enam oodata ei tasu! 

Palmi sõnul käib kinnisvaraturg majandusega sama sammu ja nii nägime mullu aprillis eriolukorra ajal, kuidas korterite tehinguaktiivsus kukkus järsult, langedes aastases võrdluses lausa 40%. Samas taastus tehinguaktiivsus koos majanduse paranemisega III kvartalis ja aasta viimases kvartalis ületas see uue kinnisvara toel aastatagust taset 10%. „Aasta lõpp oli erandlikult tugev, olulise panuse andsid Harjumaa tehingud ja esmamüügid. Uute korterite osakaal eluruumide tehingutes kasvas IV kvartalis rekordilise 26%-ni.“

Kardetud suurt langust ei tulnud

Palmi sõnul on kinnisvaraturul taastumine tehinguaktiivsuses toimunud mõnevõrra kiiremini kui majanduses. „Hindade puhul ei toimunud sellist suurt langust, mida kevadel kartsime. Selle üheks põhjuseks oli ka see, et majanduse seis enne koroonakriisi oli hea ja kinnisvara polnud enne kriisi ülehinnatud. Tööturul suudeti halvem ära hoida, kuna riik lasi eelarve defitsiiti, toetas palku, pensionid kasvasid ning koomale ei tõmmatud ka riigi kulusid,“ selgitab ökonomist, et ligi kolmveerand peredest suutis säilitada oma majanduslikku olukorda.

Foto: Arno Saar / Õhtuleht

Palmi kinnitusel kukkus koroonakriisiga eeskätt tehinguaktiivsus, aga hindu hoiti ning arendajad ei teinud odavmüüki. Septembris läks müük jälle lahti ja ka laenumahud taastusid. Näiteks novembris oli Luminori andmetel kodulaenude maht 13% suurem kui aasta varem samal ajal. Kogu kodulaenuportfelli maht on aasta baasil 6% plussis. „Sarnast kerget kasvutrendi näeme täna ka Soomes ja Rootsis. Näiteks kahetoaliste uute korterite hinna aastakasv on teise ja kolmanda kvartali keskmisena püsinud ka Soomes plusspoolel, Helsingis ca 3,9% juures.“

Hinnatrend on stabiilselt kasvav