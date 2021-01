Tehnika ULTIMAATUM: kõik WhatsAppi kasutajad peavad nõustuma nende tingimustega või rakendusest loobuma Toimetas Annaliisa Köss , täna 11:32 Jaga: M

Alates 8. veebruarist muutuvad WhatsAppi privaatsuspoliitika sätted. Foto: Christian Wiediger / Unsplash

Aastal 2014, kui Eestiski populaarne vestlusrakendus WhatsApp Facebooki omandusse läks, lubati kasutajatele, et nende nimesid, aadresse, asukohta või internetiotsingu ajalugu koguma ega kasutama ei hakata. Nüüd on see aga muutumas ning alates 8. veebruarist on rakenduse kasutajal valik: sa kas nõustud uute tingimustega või sinu konto blokeeritakse, mille tulemusel rakendust enam kasutada ei saa.