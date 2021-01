KUIDAS SAAKS EGIPTUSESSE: raamatuga reisides ei takista koroona ega kõhn rahakott  

Koronaviirus on loonud suurepärased võimalused taaselustada vana reisimisviis ehk rännata ringi raamatute abil. Kui tugitoolist tõusmata mõnes paigas põhjalikult „viibida“, siis ehk hiljem sinna jõudes võib juba kinnisilmi ringi liikuda? Sestap uuris Õhtuleht, kuhu ja milliste raamatutega praegu reisida võiks. Ning kuidas kirjeldas paljude eestimaalaste tänaseid lemmikuid Egiptust, Türgit ja Itaaliat Eduard Bornhöhe enam kui sada aastat tagasi?

„Selliseid raamatuid on palju,“ ütleb kirjastuse Tänapäev peatoimetaja Tauno Vahter (pildil). „Olen ise niimoodi esimest korda Moskvas käies „Meistri ja Margaritaga“ seotud kohti külastanud või ka Tšehhovi ja Gogoli lugudest tuttavat Peterburi.“ Muidugi leiduvat häid „reisiraamatuid“ ka hoopis moodsamast ajast ja siinkohal toob ta näiteks Šoti krimikirjaniku Ian Rankini inspektor Rebuse Edinburghi nurgatagused, Colin Dexteri inspektor Morse'i Oxfordi, Dashiell Hammetti San Francisco ja Volker Kutscheri „Babülon Berliini“ tegevuspaigad. Ning kinnitab, et maailmas on veel palju muid linnu ja paiku, kuhu raamatute abil rännata.