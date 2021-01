VIDEO | Häid soovitusi, kuidas talvel lõke kindlalt põlema saada 

Esiteks ära tee lõket suurte, käharate, lumega kaetud okstega puude alla. Muidu võib juhtuda, et ühelt neist sajab kogu see lumehunnik alla, mille tulemusel on tuli kustunud ja lumi kraevahel.

Samuti pole kõige otstarbekam lõket otse lumele teha. Kuumuse mõjul saab lumest kiiresti vesi ning vesi ja tuli – need teadagi omavahel ei klapi. Ehk siis puhasta lõkkease lumest ja et veel kindlam olla, võiks lõkkeaseme põhja laduda rea kuivi puid, mis tulehakatuse külma ja niiskust õhkavast maapinnast isoleerivad.

Foto: Easy Outdoors

Aga kuidas talvel kuivi puid leida?

Tõenäoliselt kõige lihtsam moodus talvel sobilikku lõkkematerjali hankida on võtta maha mõni kuivanud puu. See pole kindlasti päris kuiv, kuid see on kuivem kui kõik, mis on maas.

Järgmiseks pead sa teadma, kuidas tuld teha. Ja mitte niisama tuld, vaid ikka lõket. Aga kuidas talvel lõket teha? Just, sul on vaja tulehakatust. Kõige paremini sobivad tule algatuseks kuivanud kuuseoksad ja kasetoht.

Järgmiseks on sul vaja lõke süüdata. Kindlasti on sul taskus või matkavarustuse hulgas sobilik vahend: tulemasin, tikud või tulepulk. Süüta lõke ja kui tuli on piisavalt suur, võib sellesse panna ka materjali, mis on natuke märjem.