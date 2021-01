SULAILM TULEKUL: kes hüvitab kahju, kui jääpurikas kukub pähe või autole? 

Kindlustusseltsi esindaja rõhutab, et turvalisuse tagamiseks peaks talvisel ajal jalakäijad ka ise veenduma, et nende peade kohal on kõik ohutu. Lisaks on oluline, et autojuhid jälgiksid maja äärde parkides, kas katuselt võib sõidukile jääkamakas kukkuda ja kahju põhjustada. „ERGO statistikast näeme, et sellised autokahjud võivad ulatuda mitmete tuhandete eurodeni. Jää või jäätunud lume kukkumine inimesele võib aga lõppeda sootuks raskemate tagajärgedega,“ lisab Lepvalts.