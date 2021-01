„LOOMAARST TASKUS“ | Koera suu haiseb ehk Kuidas hoolitseda lemmiku hammaste eest? 

Närimiskont hambapesu ei asenda, vaid vale suuruse ja konsistentsiga kont võib hoopis põhjustada hambamurde. Murdunud hammas tuleb eemaldada, sest see põhjustab tugevat valu ning avatud juurekanal on sissepääsuteeks bakteritele.

Ka ainult hambakivi eemaldusest ei pruugi piisata, sest loomal, kellel on suurem eelsoodumus hambakivi tekkeks, tekib see üsna varsti peale anesteesias tehtud suuõõne protseduuri uuesti. Et hambakivi ei peaks nii sagedasti eemaldama, on mõistlik kombineerida hambapesu muude hambakatu teket takistavate vahenditega nagu eelpool nimetatud Plaque Off preparaadid, spetsiaalne toit või närimiskondid, millel on veterinaarstomatoloogide heakskiit.