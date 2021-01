Töötatakse välja kassidele mõeldud koroonavaktsiini

Ettevõtted on vaktsiini kallal töötanud alates eelmise aasta algusest ja said viimati regulatiivse loa veterinaarkliiniliste uuringute läbiviimiseks, mis eeldatavasti kestavad kuni kuus kuud. Nüüd soovitakse uuringusse osalema väikest arvu hea tervise juures kodukasse, mida mõlema ettevõtte sõnul on vaja vaktsiini ohutuse tõendamiseks, vahendab WOFL.