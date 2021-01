Lemmikloom APPI, MU LOOM ON HULL! Miks tekivad lemmikutel käitumisprobleemid ja kuidas neist lahti saada? Keit Paju , täna 07:00 Jaga: M

GALERII

Tallinna loomade varjupaiga juhataja Carol Liaks õpetab, kuidas koeraga usalduslikumat sidet luua ja mida teha juhul, kui on probleeme rihma otsas käimisega. Foto: Keit Paju

Kui sinu kodus elab kass, kelle tõttu kõik mööda seinaääri peavad käima, sest vastasel juhul võid oma jalast leida teravad küüned, või koer, kes mängides kätt kipub ampsama, oleks vajalik looma probleemse käitumisega tegeleda. Rihmast tirimine või diivani kraapimine on üsna hõlpsasti lahendatavad mured, kuid kui looma stress või trauma on sügavale juurdunud, võib see väljenduda agressiivsuses. Sageli on looma agressiivsuse taga hoopis hirm.