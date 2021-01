HEIDI HANSO | Viis aastat Pajuvärava talu: iga vana maja omanik teab, et uut ehitada oleks tõenäoliselt poole odavam!

Naljakas mõelda, et see oli kõigest viis aastat tagasi, kui Pajuvärava talu – koht, milleta ma oma elu täna ettegi ei kujuta – minu omaks sai. Meil täitub 25. jaanuaril viis ühist aastat. Selle aja sees olen märkimisväärselt iseseisvunud ning õppinud toime tulema kõige ootamatumate olukordadega, mida maaelu siiski ootuspäraselt palju pakub.

Põhiline küsimus maal elades on aga ikkagi see, kuidas teenida ja kuhu paigutada oma raha. Iga vana maja omanik teab, et uut ehitada oleks tõenäoliselt poole odavam.

Kuidas kodu enda jaoks üles ehitada?

Ma olen nende viie aasta jooksul püüdnud oma kodust teha koha, kus ma võimalikult palju viibin. See on eeldanud loovust, et välja mõelda, kuidas teenistus võimalikult kodukeskseks teha, aga ka seda, kuidas kodu selliseks muuta, et siin üldse saaks endale teenistust tekitada.