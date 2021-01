Raha TÖÖTURU-UURINGU KOKKUVÕTE: et hästi ära elada, soovivad inimesed teenida 1500 eurot kätte Toimetas Annaliisa Köss , täna 16:34 Jaga: M

Majanduslikult hästi tulevad toime inimesed, kes teenivad üle 1500 euro kätte. Foto: cottonbro / Pexels

Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee poolt läbi viidud tööturu-uuringus, milles osales üle 9700 töötaja, paluti vastajatel hinnata, kui hästi võimaldab nende töötasu majanduslikult toime tulla. Selleks, et hästi ära elada, on töötajate sõnul tarvis teenida 1500-eurost netopalka, keskmiselt saab aga hakkama ka 1156 euroga. Ametirühmade lõikes on olukord siiski väga erinev, vahendab CVKeskus.ee.