Autoliising hakkab lõppema? 4 varianti, mida edasi teha 

Kuigi konkreetsed tingimused tulenevad liisingulepingust, on tavapäraseks reegliks, et kui auto aastane läbisõit jääb umbes 20 000 kilomeetri juurde, siis on auto jääkmaksumuseks liisinguperioodi lõpus umbes 30 protsenti sõiduki soetushinnast. Näiteks 20 000-eurose algmaksumusega sõiduki jääkmaksumuseks on 5-aastase liisingu lõppemisel orienteeruvalt 6000 eurot, mille tasumisel saab kasutaja sõiduki omanikuks. See eeldab korraga suurema summa tasumist, kuid edaspidi pole tarvis maksta liisingu osamakseid ega intressi ja sõiduki omanik võib ise otsustada, kas soovib jätkata kaskokindlustusega või mitte.