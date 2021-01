KAS TEADSID? 7 trikki, kuidas veebipoed sind ostma meelitavad   

Hansaposti turundusosakonna juhataja Maris Kivi teeb ülevaate peamistest nippidest, millega veebikaubamajad tihedas konkurentsis ostjaid enda juurde meelitavad.

Uuringud ja kogemus näitavad, et enamik inimesi ei soovi ja ei viitsi e-poodides tooteid sajast kategooriast otsida. See on aeganõudev ja tüütu, eriti kui selgub, et soovitud toode asub tegelikult mõnes teises kategoorias ja tuleb otsingut nullist alustada. Kuhu te paigutaksite unisex spordisokid? Meeste või naiste poolele, riiete, aksessuaaride või hoopis spordikaupade alajaotusesse? Nii palju, kui on inimesi, on ka arvamusi. Seetõttu suunavad professionaalsed e-poed palju tähelepanu ja kopsakaid rahalisi investeeringuid toimiva otsingumootori loomisse ja pidevasse arendamisse.

Lisaks kiirele toodete leidmisele peab otsimootor olema tasemel ka seetõttu, et ligikaudu pool globaalsest veebiliiklusest toimub mobiiltelefonis, aga nutiseadmes on tülikas kategooriate vahel sirvida. Hea otsimootor on üles ehitatud selliselt, et inimene leiab õige toote mitmeid eri otsisõnu kasutades. Põhjus on selles, et klient ei pruugi alati täpselt teada, mis tema otsitava toote nimi on, samuti võib ta mobiili toksides teha kergesti trükivigu. Seega tuleb teha kindlaks, et külmkapini jõutakse ka sõnadega „külmik“, „külmutuskapp“, „külmakapp“ või ka vigaselt kirjutatud sõnaga „külmk“.

Lisaks kasutavad paljud e-poed lahendust, kus tulemusi hakatakse kasutajale näitama juba poole sõna kirjutamise pealt. Nii säästab kasutaja tähtede tippimiselt aega ja ost muutub tõenäolisemaks. Seejuures ei pea otsing olema tasemel üksnes tootenimetuste, vaid ka brändide osas, sest paljude tootekategooriate puhul ostetakse ennekõike brändi, mitte toodet ennast.

2. Sorteerimismootor säästab aega

Laia valikuga veebipoes võib üks bränd olla esindatud kümnete ja tootegrupp sadade valikutega. Neid, kes jaksaksid kõiki üle vaadata, pole käputäitki, sest aeg on raha ja ükski veebipood ei suuda hoida inimesi tunde enda kütkes. Kui otsing on tähtis, siis selle kõrval on oluline ka erinevate parameetrite järgi sorteerimine.