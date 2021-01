Reisipiirangute kadudes põrutaksid eestlased Kreekasse ja Türki  

Lõviosa eestimaalasi sooviks pärast koroonakriisist tingitud piirangute kaotamist sõita Kreekasse, selgus Estraveli küsitlusest. Wrisi reisibüroo kunded tahaksid seevastu, et Türgi-reisid taastataks. Praegu on aga kõige nõutum sihtkoht Tenerife.

„Viisime 2020. aasta augusti lõpus läbi reisiteemalisele uuringu ja inimesed olid väga altid vastama. Eestikeelseid vastajaid oli 5000 ja venekeelseid 1000. Juba see näitab, et huvi reisimise vastu on endiselt suur,“ ütleb Estraveli turundusosakonna juht Katrin Aaslaid. Selgus, et 57 protsenti vastanutest plaanib 2021. aastal reisida sama palju kui 2019. aastal ning veerand ehk 26 protsenti tahab rännata rohkem kui mullu.