Rauniku talu perenaine Anne Tiitma: „Minu jaoks on kõige tähtsam, et loomad oleksid söödetud ja hoitud!“ 

Peretraditsioonide jätkamine

Kuigi Anne on Rauniku talu kõik need aastad peamiselt üksi vedanud, siis selle aasta sügisel liitus talupidamisega tema tubli poeg Indrek, kes lõpetas kevadel Maaülikooli. Ka peretütar on loomadega lähedalt seotud – Gaili lõpetas Maaülikooli veterinaari eriala ja töötab Lääne-Saaremaal loomaarstina. Koos tütrega võetigi puhtatõuline gallovei lihakari, kus on nüüd 15 looma. Peale pererahva käib talus abis üks asendusteenistuse läbija. Iga päev tegutseb laudas ka üks tubli kohalik noormees, kes on Anne sõnul kõige parem tööline, keda võiks tahta.

Foto: Heikki Avent

Anne unistuseks on pojaga üheskoos ehitada loomadele uus suur automatiseeritud laut. Ta küll ei usu lüpsirobotisse ja arvab, et inimese käed on ikka kõige paremad, kuid arvab siiski, et automatiseeritud söötmine annaks kindlasti rohkem vabadust ja mugavust nii pererahvale kui ka loomadele. Tulevikus sooviks Anne juhtimise rohkem pojale üle anda. „Nii jääks mul rohkem aega oma seltsielu jaoks ning saaks vahel sõbrannadega kohvikus jutustamas ja tantsimas käia,“ lisab perenaine naeratades.

Traditsioonid, mis püsivad

Perenaine Anne ei ole kunagi unistanud väga suurest talust, vaid peab oluliseks, et kõigil oleks hea olla. „Minu jaoks on kõige tähtsam, et loomad, kaasa arvatud koduloomad, oleksid söödetud ja hoitud. Ka enda kodu peaks olema korras, siis ongi kõik väga hästi,“ mõtiskleb Anne ja lisab, et kodu on tal just tänu loomadele.

Foto: Heikki Avent