TÄIDAB KAHT EESMÄRKI: praktiline ja mugav rätik-mask 

Ajakirja Käsitöö tegevtoimetaja Liina Hergauk: „See on kindlasti mu lemmikmask! Rätik-maski kandmise teeb mugavaks, et seda ei pea taskusse pistma ja mask on kogu aeg kaela ümber olemas. Kui maski parasjagu vaja ei ole, saab selle rätiku sisse peita või keerata. Selline lahendus on kooskõlastatud ka Terviseametiga, kust kinnitati, et see on nõuetele vastav ja hügieeniline.“