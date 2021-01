MAKSUAMET VASTAB: Mida pead teadma nüüd, kui Ühendkuningriigi üleminekuperiood sai läbi? 

Erisus on Põhja-Iirimaaga, mis loetakse Euroopa Liidu tolliterritooriumi osaks. See tähendab, et kaupade liikumine EL-i ja Põhja-Iirimaa vahel jätkub endistviisi. Küll aga tulevad muutused, kui kaubad ei liigu otse EL-i ja Põhja-Iirimaa vahel, seega palume ettevõtjatel kaupade liikumisel Põhja-Iirimaa kaudu tutvuda kindlasti täiendavalt Põhja-Iirimaa protokolliga.

Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud kaubandusleppe kohaselt ei kohaldata omavahelises kaubanduses Ühendkuningriigi või EL-i päritoluga kaupadele üldjuhul tollitariife ja kvoote. See tähendab, et tollimaksust vabastatakse (tollimaksu soodusmäär 0%) need kaubad, mis on toodetud või piisaval määral töödeldud Ühendkuningriigis või Euroopa Liidus. Selleks peab kauba müüja väljastama ostjale päritolukinnituse. Kui on teada, et tegemist on kaubaga, mis on Ühendkuningriigis toodetud või piisaval määral töödeldud, aga kauba müüja ei suuda veel anda päritolukinnitust, siis tuleb tollimaks küll tasuda, aga seda on võimalik kolme aasta jooksul tagasi taotleda, kui kaupmees esitab selle aja jooksul päritolukinnituse.