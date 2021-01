VIDEO | Lõkkes plahvatav konserv ja teised äpardused ehk Matkale minnes jäta need asjad tegemata! 

Targem on talitada nii: kui õli läheb pannil põlema, ära satu paanikasse, vaid eemalda see lihtsalt tulelt pika kaika või mõne teise sarnase vahendi abil, et sa end ära ei kõrvetaks. Kodustes oludes, kus sarnane situatsioon võib samamoodi tekkida, kasuta aga spetsiaalseid kustutusvahendeid.

Vee keetmine plastpudelis

Vee puhastamiseks on mitmeid viise, alates destilleerimisest ning lõpetades keemilise töötlusega, kuid meie vaatame hetkel vahest kõige levinumat meetodit – keetmist. Ja mitte tavalist potis või kannus keetmist, vaid plastpudelis, sest hädaolukorras võib juhtuda, et sul pole ühtegi teist nõud käepärast.

Tegelikult ei erina vee keetmine plastpudelis oma olemuselt ükskõik millise vedeliku keetmisest ükskõik millises anumas. Põhimõte on sama – tuleb saavutada ja säilitada keemistemperatuur. Veel on see normaalse atmosfäärirõhu korral 100,1 °C.

Keemine tähendab teisisõnu aine üleminekut vedelast olekust gaasilisse, mille iseloomulikuks tunnuseks on vedeliku sees tekkivad küllastunud auru mullikesed, mis üha kasvades tõusevad pinnale ning paiskavad auru vedeliku kohal olevasse ruumi.