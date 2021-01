AUTOOMANIKE KÜLMA ILMA TARKUSED: kui halb või hea on puhastada lumest vaid aknad ja jätta katus puutumata? 

Tänapäeva autodele külm üldiselt liiga ei tee. Hirmust, et auto õhtul ei käivitu, pole vaja seda päeva jooksul mitu korda käivitada ja seejärel kohe välja suretada. Näiteks lastes sõidukil kohapeal kümme minutit töötada, koormab see hoopis akut, sest sel pole võimalik end taaslaadida. Parem võimalus, et auto vajalikul hetkel käivituks, on seisnud autoga pool tundi sõita, et aku saaks laetud ja mootor soojaks. Auto külmaga mittekäivitumise põhjus võib olla hoopis tühi aku, seega kui sõiduk ei käivitu, võiks kõigepealt just akut kontrollida ja vajadusel seda laadida või see välja vahetada.