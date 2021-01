VÄRSKES NIPIRAAMATUS | Uuel aastal kord majja – peas, kodus, dokumentides! 

See polnud kerge otsus, sest lahti tuli öelda kõigest, mis seni tuttav – oma perest, kodust ja turundustööst. „Tundsin, et senine elu minu jaoks enam ei toiminud,“ tunnistab nõid Sirkka.

Ainuke viis ennast taas leida, oli olemasolevast peremudelist kõrvale astuda. „Lapsevanemana andsin endast väga palju ära, et luua lastele soodsad tingimused arenemiseks ja kasvamiseks. Iseenda, koos oma vajadustega, olin ma kuhugi nurka ära mahutanud, sest lastele keskendumine on tugev instinkt,“ räägib Sirkka tunnetest, mis tõukasid teda muutusi tegema. Müstilisest seiklusest, kus Sirkka sai kinnituse, et on nõid, loe edasi siit!