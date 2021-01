Nipid TEST | Tee selgeks, mida teha sentimentaalse väärtusega esemega! Laura Liinat , täna 14:43 Jaga: M

Foto: Ketut Subiyanto / Pexels

Jaanuar on mõtete korrastamise kuu, kuid teadagi tekib päriselt selgus siis, kui ka sind ümbritsev keskkond on korras. Puhtust ja süsteeme luues vaatad ilmselt tõtt nii mõnegi sentimentaalse esemega. Mõne asja puhul on selge, et see peab jääma, kuid aasta(kümne)te jooksul võib mälestusesemeid olla kogunenud omajagu.