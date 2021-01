Exceli tabelist priimuseni: neli naist analüüsivad oma koduseid kriisivarusid 

Eelmise aasta kevad näitas selgesti, et üleriigilise eriolukorra väljakuulutamine ehmatas enamikku Eesti elanikkonda. Inimesi halvas paanika ja hirmus osteti poest kõike, mida arvati vaja minevat. Et järgmisel sarnasel korral rahu säilitada, tasub kodus hoida läbimõeldud varusid. Küsisime neljalt naiselt, kuidas ja kas nad on selleks valmistunud.

Annika Blumkvist (33) Keilast: „Olen riknemise vältimiseks koostanud Exceli tabeli.“

„Olen juba aastaid teadlikult tegelenud perele kriisivarude tekitamisega. Elades korteris, pole panipaiku just palju, kuid need, mis on, on kuivaineid, kuivikuid, jahimeestelt ostetud konserve, küpsiseid, rosinaid ja muud säärast triiki täis. Jahu jaoks on mul kapis lausa eraldi riiul. Sellest saab vajadusel valmis teha nii saiad-kringlid kui ka pasta ja pelmeenid.