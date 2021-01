Testime „Ole valmis!“ äppi – milleks see täpselt valmistuda aitab? 

Niisamuti leiab rakendusest teemasid, millele algul ei oskakski ennetusega seoses mõelda, nt õpetuse, kuidas ja kuhu paigaldada vingugaasiandur; teadmise, millised on levinumad söögiseened; Päästeameti jääkaardi, et kontrollida, kus piirkonnas on jääleminek lubatud ja ohutu või kuidas vältida investeerimispettust ning kuidas tunda ära äkkrünnakut või aidata lähisuhtevägivalla ohvrit.

Äpi «Ole valmis!» kõik võimalused ja põhjalik sisu tuleb välja alles selle kasutamisel. Mida rohkem sellega töötad, seda enam saad aru, et valmisolekut nõudvaid olukordi on rohkem, kui suudad ette kujutada. Seetõttu on tänuväärne, et kõik juhised on tarbijale koondatud ühte keskkonda.