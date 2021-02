Tee ise PÄÄSTAB KÜLMAL AJAL: tee vanast kampsunist peapael, kindad või säärised! Laura Verte , täna 05:10 Jaga: M

Foto: Laura Verte

Küll muserdab, kui muidu mõnusal kampsunil on jonnakas plekk või on kass sellelt kogemata niidid küüntega välja tõmmanud, lausa nii, et ei tundu õige hõlstiga enam koduski käia. Kui kampsunist midagi vähegi alles on, saad sellest siiski midagi uut, ilusat ja sooja teha!