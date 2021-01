Tee ise TEE ISE | Tavalisest põnevam uue aasta plaanide märkmik Laura Karro , täna 10:21 Jaga: M

Tee ise oma kalender Foto: Laura Karro

Koolivihikusse ise loodud bullet journal ehk plaanur võib sinu jaoks olla parem kui tavaline kalendermärkmik. Esiteks on see odavam, aga veelgi enam: saad sellega mänguliselt järge pidada just sulle oluliste eesmärkide poole liikumisel.