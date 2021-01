SUUR TEST | Kas odav akupank saab laadimisega sama hästi hakkama? 

Mis on ühist pikal matkal, tormi tõttu tekkinud elektrikatkestusel ja mahukal interneti teel peetaval videokoosolekul? See on oht, et nutiseadme aku saab äkitselt tühjaks ja oled hädas. Siinkohal tulevad appi akupangad, mida nendeks puhkudeks testime.

Mugavuse ja turvalisuse tagamiseks tasuks seljakotti või kappi varuda alati üks täislaetud akupank. Poelettidelt leiab nii erineva hinnaklassi kui ka võimalustega seadmeid.