Ajakiri Käsitöö tunnustab oma lemmikuid Käsitöö Paiga!  

Õmblustuba, 10390 liiget. Grupp, kus on alati ajakirja Käsitöö jaoks olulisi teemapüstitusi ja viiteid. Tunnetame toimetuses, et astume sellesse gruppi koondunud inimestega ühist sammu. Grupis püstitatud küsimused on leidnud kajastust ajakirjas ja vastupidi. Sageli saame grupis tekkinud küsimuste puhul viidata ajakirjas ilmunud artiklitele või mudelitele. Õmblustoa grupis on üle 10 000 liikme, kelle hulgas on nii professionaalsed õmblejaid, harrastajaid kui ka õmblustöödega alles alustajaid. Suhtlus grupis on väga sõbralik ja toetav.

Rahvuslikud riided ja rahvariided, 5000 liiget. Grupp, kus jagatakse väga palju asjalikku infot traditsioonilise käsitöö kohta. Arutelud on sisukad ja harivad. Gruppi on koondunud rahvariietest ja rahvuslikult käsitööst huvituvad käsitöömeistrid, -õpetajad, -teadlased ja asjaarmastajad. Grupp on terve aasta jooksul väga soojalt toetanud ajakirjas Käsitöö ilmunud rahvusliku käsitöö, laulupeo ja rahvarõivaste teemal ilmunud artikleid. Lisaks pakub grupp toimetusele aktiivselt teemasid, mida edaspidi ajakirjas kajastada.

Ajakirja Käsitöö tark ja usin sõber

Meister või kaasautor, kes reageeris terve 2020. aasta vältel Käsitöö toimetuse pärimistele alati kiirelt, saatis pidevalt originaalseid ja korrektselt vormistatud kaastöid ning oli oma teadmiste ja töödega ajakirja valmimisel suureks ja oluliseks abiks.

Laine ja Airika Vettik, käsitöömeister ja tema lapselaps

Laine on 83aastane endine matemaatikaõpetaja, kes on viimastel aastatel osalenud kõigil ajakirja Käsitöö konkurssidel (vaata ka konkursi „Käsitöö 15“ järelkaja lk 16) ning alati pakkunud oma töid lahkelt ka ajakirja kaastöödeks.

Vaata Laine heegeldatud kraed Käsitöö 2020. aasta veebruari–märtsinumbrist, rahvuslike tikanditega lahttaskuid Käsitöö 2020. aasta juuni–juulinumbrist ja heegelmotiividega kimonopluusi Käsitöö 2020. aasta augusti–septembrinumbrist.

Foto: Airika Vettik