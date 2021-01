Inimesed EKSPERIMENT | Kuidas ma oma riidekapid (ja elu) korda sain? Epp Reinmets , täna 18:45 Jaga: M

GALERII

Segadus ja ahastus: Kui me kõik minu riided ühte hunnikusse ladusime, ajas nende hulk mind ahastusse. Tundsin häbi, et mul on nii palju rõivaid ja siiski tunne, et midagi pole selga panna. Foto: Marie Pärkma

Eelmise aasta sügisel sain aru, et asjade üleküllus kodus ei too mulle rõõmu. Tundsin, et vajan suurt muutust. Kutsusin appi professionaalse korrastaja, kes aitas mul riidekappides ja -sahtlites korda luua. Loe, kuidas see käis ja milline on tulemus.