NUTIKAS LAHENDUS: peida juhtmete sasipesa kasti! 

Lõika küljele ava. Foto: Laura Liinat

2. Puuri kaane sisse augud. Mõõda kaanel välja kohad, kust soovid, et väljuksid juhtmed seadmetesse. Tee neid nii palju, kui palju su pikendusjuhtmel pistikuid on. Puuri nendesse kohtadesse nii suured augud, et neist mahuksid juhtmed läbi.