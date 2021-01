Põhjalik juhend digikoristuseks: tee uuel aastal arvutis ja telefonis suurpuhastus! 

Kui kodu koristamine ja korrastamine, aeg-ajalt ka tarbetu kraami väljasortimine on saanud tavapäraseks, siis samamoodi võiks suhtuda ka oma digiprügisse. Siin on käegakatsutavad juhtlõngad, millest digikoristust alustada.Kui kodu koristamine ja korrastamine, aeg-ajalt ka tarbetu kraami väljasortimine on saanud tavapäraseks, siis samamoodi võiks suhtuda ka oma digiprügisse. Siin on käegakatsutavad juhtlõngad, millest digikoristust alustada.

ARVUTIS JA KÕVAKETTAL

Kas teadsid?

Sülearvuti, mis töötab päevas kaheksa tundi, kasutab 150−300 kWh energiat ja paiskab õhku 44−88 kg süsihappegaasi aastas.

Erinevates formaatides, kuid sama sisuga dokumendid kasutavad sageli erineva suurusjärgu ruumi. Näiteks üks skannitud lehekülg teksti TIFF-vormingus on u 706 kB, aga PDF-vormingus vaid 76 kB. Viis lehekülge teksti on aga DOC-vormingus u 38 kB, kuid PDFina 571 kB.

Mida sa teha saad?

Kustuta vanad WiFi-võrgud, kui tead, et ei kasuta neid enam.