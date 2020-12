Vana-aastaõhtu lõkke ääres?! Vaata, millele kindlasti tähelepanu pöörata! 

Et vana-aastaõhtu jääks meelde toreda sündmusena, tuleb silmas pidada kõiki tuleohutusnõudeid. Heaks lahenduseks on sarnaselt jaanipäevaga leppida kokku, kes on perest lõkkevalvur, kelle ülesanne on kanda hoolt selle eest, et lõkke tegemisel järgitaks tuleohutusnõudeid ning kui tähistamine lõppeb, kustutab valvur ka lõkke. Kuna tänavu teevad inimesed lõkkeid ilmselt tavapärasest rohkem, tasub olla eriti hoolas ja tähelepanelik, et tuli ei väljuks kontrolli alt. Kindlasti peab arvestama tuule suuna ja tugevusega ning tuleb hoolitseda selle eest, et lõkkeaseme ümbruses ei oleks süttivat materjali.