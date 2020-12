5 soovitust matkajale: metsas jälgi loodust, mitte Instagrami!  

Päästeliidu esindaja, Ellujäämisakadeemia instruktor Ragnis Topkini sõnul on pimedal ajal matkates kõige suurem oht ära eksida. „Hämaras kõik muutub ja isegi tuttaval rajal võib tekkida kerge segadus, et kus ma olen. Lisaks hinnatakse sageli oma võimeid üle ehk ei arvestata sellega, et puudub ettevalmistus ja võetakse liiga pikk rada. Tihti eksitakse ka varustusega, s.t ei uurita, mis maastikule minnakse või mis ilm on.“

Ellujäämisakadeemia instruktor Ragnis Topkin. Foto: Tanel Murd

Selleks, et talvisel ajal matkamine oleks võimalikult ohutu, jagab ellujäämisinstruktor Ragnis Topkin matkahuvilistele viis kasulikku soovitust:

Riietuse ja jalanõude valikul lähtu ilmast ja liikumistempost

Rabas võib olla väga libe – kuidas end hoida?

Talvisel ajal rabasse või metsa minnes arvesta, et pinnas võib olla väga libe, mistõttu on õnnetused, eelkõige hämaras, kerged juhtuma. Kahjuks tuleb sageli ette juhtumeid, kus inimene on juba autost kaugel ning väänab metsa vahel jala välja. Kukkumise vältimiseks on olemas spetsiaalsed naastud, mida saab kinnitada saabaste alla. Tõsisem matkahuviline võiks aga ohutuks liikumiseks soetada matkatossud või -saapad. Matkale tasub minna kellegagi koos – kui peakski midagi juhtuma, saab teine sind aidata.