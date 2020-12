REISI KODUS: maailmaränduri 10 nippi, kuidas diivanilt lahkumata maakerale tiir peale teha 

R2 eetris kõlav „Reispass“, „Reisikaja“ või „Järgmine peatus“ on vaid mõned saated, mida kõrvaklappidest tööl, kodus, puhkehetkel kuulata. Ingliskeelse termini travelling podcast peale leiab internetist veelgi laiema valiku – midagi naistele, kes üksinda reisivad, midagi peredele, midagi autoreisi fännidele, midagi lemmikloomaga koos reisijatele. Kui juba välja suudad mõelda, on see saade ilmselt olemas!

Reisikirjanikult reisiraamatu lugemise nippe kuulda on võibolla natuke mage, aga veel magedam oleks see, kui ma teiste kogemuse najal purjetamise nõuande kõrvale jätaksin. Eesti keeles on ilmunud palju reisiraamatuid. Paremaid ja halvemaid. Kujunda oma arvamus. Loe mõni läbi ja vaata, kas ja kui tugevalt varem ihaldatud sihtkoht veel meelitab. Üks, mis selge: turistide hordid, millest veel aasta tagasi ilmunud teosed kõvasti ruigasid, on tänavatelt mõneks ajaks kadunud. Maailm on muutunud ja keegi ei tea, kui kauaks.