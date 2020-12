7 lihtsat nippi, et prillid maski kandes uduseks ei läheks 

Väga oluline on, et mask oleks just sulle sobiva suurusega. Mida lõdvemalt mask ees on ja ninale kinnitub, seda kergemini prilliklaasid uduseks lähevad. Mida paremini mask aga ette sobitub, seda vähem õhk selle alt välja pääseb ning vähem sooja hingeõhku prillideni jõuab. Kui mask on korralikult paigas, tuleb prillid kindlasti maski peale sättida. Prilliraamid annavad maskile veel omakorda justkui lisakinnituse ning õhuvool on seega takistatud.