Heidi Hanso kolm nippi, kuidas kulutused 30le inimesele alla 300 euro jätta 

1. Kingi lähedastele mõistilikult ja loovalt

Meie perekond, kes seni jõuludel alati kõik ühises ruumis kokku saanud, koosneb ligi 30st erinevas vanuses liikmest ja kui ma kõigile midagi ostaks, kuluks väga palju raha ja kuna seda pole laialt käes, kannataks kvaliteet kõvasti.

Olen viimase paari aastaga välja töötanud lahenduse: kingin kõikidele alaealistele mõnusa kotitäie Rautsi talu hoole ja armastusega kasvatatud väikseid ja värskeid värvilisi porgandeid! Rautsikad on mu naaberkülast, hea lähedal minna ja lastele tõeliselt meeldib. Detsembri lõpuks on kõigil kommidest kopp ees, nii et väike, krõmps lilla-oranž-kollane porgand läheb täiega peale.

Minu oma õdede-vendade ja vanematega on asi lihtsam: me kõik armastame head toitu ja minu legendaarsed marineeritud lutsud ja sel aastal kohe eriti vingetesse purkidesse tehtud mädarõigas on õnneks au sees iga Hanso-lapse laua peal. Investeerisin ühe tuttava-tuttava õe tehtud purkidesse, sest need sildid on lihtsalt koroona-konteksti arvestades nii tabavad. Õige sisu sisse ja hea suutäis tervist ja naeru garanteeritud. „Kingi aega“ ei tähenda alati seda, et pead (aga muidugi võid) hoidma sugulaste lapsi, vaid ka seda, et võtad aega ja valmistad ise kingitused.

Heidi enda tehtud mädarõigas on õnneks au sees iga Hanso-lapse laua peal. Foto: Heidi Hanso

2. Selgita oma lastele, et kõik, mida müüakse, pole see, mida nad ISE soovivad