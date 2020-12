PÕNEV TEHNIKA | Meisterda igale lapsele üllatuseks päris oma päkapikk! 

Tiheda koepinna saamiseks, mis ei laseks täidisel välja paista, kasutatakse tavaliselt väikeseid heegelnõelu või kudumisvardaid. Eseme sisuks on enamasti käsitöös kasutatav tavaline polüester-, vill- või puuvilltäidis, ent see võib koosneda ka muudest materjalidest. Traate (šenill- või lilletraati) võib kasutada, et muuta nuku kehaosad liikuvaks. Täidise alla võib panna plastikust graanuleid, klaasist kivikesi ja isegi päris kive, et eseme alaosa stabiilsemaks muuta.