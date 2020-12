Maagiline piparkoogirituaal ja eksinud sekskursandid ehk Jõulumatk Tallinna vanalinnas 

Keskaegse välimusega giidile lähenevad ühtäkki kaks mööda vanalinna ekslevat naist. „Vabandage, ega see pole sekskursioon „Kõlvatu Tallinn“?“ uurivad nad. Ei ole. Linnamuuseumi „sekskursioon“, mis räägib tallinlaste patuelust läbi aja, kogunes meist ümber nurga ja pealegi on naised lootusetult hiljaks jäänud.

Täpselt nädal enne jõululaupäeva on õues klassikaline jõuluilm – vihma sajab ja sooja on kolm kraadi. Kella viie paiku mööda vanalinna kitsaid tänavaid raekoja suunas liikudes ei tule mitmesaja meetri peal vastu hingelistki, vaid uhkes maani seelikus müüjanna tõmbab suveniiripoe ukselävel igavusest sigaretti. Kohvikute ette seatud lambanahkadega soojustatud toolid on nukralt tühjad. Lähenevast jõuluturust annavad märku ninasõõrmetesse pugevad glögi- ja piparkoogiaroomid.