Ole tähelepanelik! 8 küsimust ja vastust, mida enne kutsika soetamist kindlasti teadma peaks 

Kutsikas tuleb uuele omanikule anda koos veterinaararsti poolt väljastatud dokumentide ja tõutunnistusega. Foto: Matthew Foulds / Unsplash

Millised erinõuded kohaldatakse välismaalt ostetavatele kutsikatele?

Esmalt tuleb kindlasti veenduda, et loom vastaks Eestis kehtestatud nõuetele. Välismaalt ostetud kutsika puhul on oluline, et ta oleks märgistatud mikrokiibiga ja vaktsineeritud marutaudi vastu enne päritoluriigist lahkumist. Lisaks peab loomaga kaasas olema lemmikloomapass. Väljastpoolt Euroopa Liitu ostetud kutsikatel peab seevastu olema lähteriigi pädeva asutuse poolt väljastatud veterinaarsertifikaat.

Kuidas toimub täna lemmikloomade üle piiri toomine?

Paljude riikide piirid on reisimiseks suletud, mistõttu võib uue pereliikme Eestisse toomine olla raskendatud. Enne kutsika ostmist tuleks esmalt tutvuda transpordivõimalustega. Juhul kui tekib vajadus kasutada loomakulleri teenust, siis tasub teada, et lemmikloomade transportimisega võib Euroopa Liidus tegeleda ainult veoloaga vedaja, kelle transpordivahend on lemmikloomade vedamiseks sertifitseeritud.

Kuidas tunda ära ohumärke, et müüja varjab kutsikaga seotud infot?

Ohumärgiks on näiteks see, kui müügikuulutuses soovitakse transpordi- või kindlustuskulud saada ettemaksuna, mis võib viidata võimalikule petuskeemile. Kahtlusi peaks tekitama seegi, kui müüja põikleb küsimustest kõrvale ega esita vajalikke dokumente. Samuti olukord, kus potentsiaalse ostjaga soovitakse tehing sooritada neutraalsel pinnal, koerte kasvukeskkonda nägemata. Lisaks on oluline, et enne kutsika ostmist kontrollitaks müüja usaldusväärsust. Abiks on siinkohal internet ja Eesti Kennelliit. Selliselt on võimalik tõkestada n-ö kutsikavabrikute tegutsemist, kus odava hinnaga kaasnevad enamasti suured veterinaararved.