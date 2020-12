LÜHENDATUD TÖÖPÄEV JA TOPELTTASU | Jurist vastab levinud pühadega seotud küsimustele 

Aasta lõpus on kolm püha: jõululaupäev, esimene jõulupüha ja teine jõulupüha. „Need päevad on riigipühad. Osale töötajatele on need päevad vabad, kuid mitte kõigile. Näiteks kui töötatakse graafiku alusel, võib juhtuda, et tööpäev langeb riigipühale,“ selgitab Saarep ja lisab, et juhul kui tööpäev langeb riigipühale, peab töötaja saama kahekordset töötasu.