KRIISI ÕPPETUNNID: 4 soovitust, kuidas rahakotti säästes ostelda 

Veebipoe krediit on mugav lahendus, kui raha on vaja ajutiselt ning on teada, millest see hiljem tagasi makstakse. Seega tasub mõelda mitu sammu ette, sest kui juba täna tööd ei ole ja homme seda ei tule, pole võlgu elamine enamasti jätkusuutlik probleemilahendus. Lisaks on oluline teada, et krediidiandjate jaoks on olulisimaks kriteeriumiks varasem maksekäitumine, mitte suur sissetulek või vähe kohustusi. Kui varasemalt on kõik kohustused õigeaegselt täidetud, ei tohiks vajadusel krediidi saamine raskusi tekitada.