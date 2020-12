VÄRSKE KÄSITÖÖ: talviselt soe ja südamlik 

„Ma keskendun alati sellele, et luua midagi erilist. Soovin, et esemel on hing ja ideaal sees,“ räägib värskes Käsitöös tikkija ja moekunstnik Siret Esko, kelle rõivad on hinnatud üle kogu maailma. Samuti leiad uuest ajakirjast palju ideid, kuidas luua lihtsatest asjadest väga erilisi ja südamlikke kingitusi, kaunistada kodu ja tuua perele rõõmu. Õpetame, kuidas kangajääkidest jõuluehteid teha, pisike päkapikk heegeldada, makrameepärg sõlmida ja jõuluõhtu lauamäng trükkida.