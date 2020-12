TAAS TÖÖKORRAS! Google'i teenused olid maas, ka distantsõpe läks pausile

Pole teada, mis oli umbes kella 13.40 paiku alanud laiaulatusliku katkestuse põhjuseks. Ka Google'i teenuste staatust kujutav veebileht hakkas pärast pikka viivitust näitama, et kõik nende teenused on maas. Nüüd peaks olema kõik taas töökorras ja kasutajatel on võimalik jälle Gmaili ja Youtube'i pääseda.