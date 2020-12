Lemmikloom „LOOMAARST TASKUS“ | SALUUT JA PAUGUTAMINE: mida teha, kui loom on paanikas ja kardab? Tiina Toomet , täna 16:03 Jaga: M

GALERII

Kätte on jõudnud lemmikloomadele raske aeg, mil taevas on täis saluuti ja kogu ümbrus sellega seotud tugevaid pauke. Foto: Elisha Terada / Unsplash

Kätte on jõudnud lemmikloomadele raske aeg, mil taevas on täis saluuti ja kogu ümbrus sellega seotud tugevaid pauke. Kuidas on omanikul võimalik aru saada, et koer või kass on helide suhtes tundlik ning kuidas teda seejärel aidata? Taskuhäälingus arutlevad aasta lõpuga seotud probleemide üle loomaarstid Tiina Toomet ja Triin Kass.